Calciomercato Atalanta: Koopmeiners si avvicina, i dettagli

Calciomercato Atalanta: il club bergamasco si avvicina a grandi passi a Teun Koopmeiners I dettagli

L’Atalanta riapre la strada che porta Teun Koopmeiners, il vero obiettivo di mercato per la mediana. Da ieri il club nerazzurro sta trattando con l’AZ 67, fresco di eliminazione in Europa League da parte del Celtic, che ha deciso di accontentare il 23enne mediano che da settimane chiede di essere ceduto in un club che disputasse la Champions League.

Il giocatore non ha mai nascosto di volere Bergamo e ieri sera ai media olandesi ha spiegato che ci sono finalmente i presupposti per il suo trasferimento in nerazzurro: «Nelle trattative ci sono tre parti ma ora ci sono tutte le condizioni per un accordo che sia vantaggioso per tutti».

Sembra quindi avvicinarsi un inatteso punto di svolta in una trattativa laboriosa che si protrae da ormai tre mesi. Il 23enne mediano olandese potrebbe arrivare alla corte di Gasperini con una formula intorno ai 15-16 milioni più bonus vari.