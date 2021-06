Atalanta Kopmeiners, il direttore tecnico dell’Az conferma: «Abbiamo già il sostituto»

Calciomercato Atalanta: vicino il primo colpo dell’estate, sarà l’olandese Kopmeiners. La conferma del direttore tecnico dell’AZ

L’Atalanta ha scelto il suo nuovo centrocampista. Colui che darà fiato a De Roon e Freuler è della stessa nazionalità di uno dei due, l’Olanda. Teun Kopmeiners, classe 1998 arriverà a Bergamo dopo l’Europeo. Le conferme arrivano dalla patri del giocatore.

Il direttore tecnico della squadra olandese Max Hulberts ha confermato la chiusura vicina dell’affare in un’intervista a Voetbal International: «C’è una negoziazione in corso con l’Atalanta, ma non abbiamo ancora definito tutto. Non voglio commentare le cifre dell’affare ma posso dire che abbiamo più di un giocatore in rosa pronto a sostituire Teun se dovesse andare via»