Calciomercato Atalanta: Muniz spinge per la Dea. Col Fulham si può chiudere a questa cifra, le ultime sul fronte attaccante

Il desiderio di Rodrigo Muniz è chiaro, forte, quasi un’ossessione: vuole l’Atalanta. L’attaccante brasiliano vede nel trasferimento alla Dea non solo un’opportunità, ma il vero e proprio trampolino di lancio per il decollo della sua carriera. La prospettiva di giocare in Champions League e di ottenere un ingaggio ben superiore al suo attuale contratto da mezzo milione di euro con il Fulham (in scadenza nel 2026) rappresenta un’attrazione a cui non intende rinunciare. Per questo, pur mantenendo un atteggiamento professionale e continuando ad allenarsi con i compagni, sta esercitando una pressione costante sulla dirigenza inglese. La sua richiesta di non partecipare al test amichevole di sabato scorso è stato un segnale inequivocabile della sua volontà di partire.

Tuttavia, il Fulham non ha alcuna intenzione di cedere facilmente. Ne è nata un’autentica partita a scacchi tra i due club, giocata su un tavolo verde fatto di offerte, rilanci e strategie. L’amministratore delegato atalantino, Luca Percassi, durante una recente missione in Inghilterra, ha tentato di chiudere l’affare con un’offerta da 40 milioni di euro. La risposta dei “Cottagers” è stata un secco no, forti anche dell’interesse di altri club come il Leeds (la cui offerta da 40 milioni è stata parimenti rifiutata) e il Newcastle. La richiesta del club londinese è chiara: 43 milioni di euro di base fissa più almeno due di bonus.

A complicare ulteriormente la trattativa c’è la clausola del Flamengo, che detiene il 25% sulla futura rivendita del giocatore, spingendo il Fulham a massimizzare il ricavo. Nonostante ciò, il tempo stringe. A soli dieci giorni dall’inizio del campionato, il temporeggiamento non può durare all’infinito. La sensazione è che l’accordo possa trovarsi su una cifra complessiva di 43-45 milioni, specialmente se il Fulham riuscirà a individuare un sostituto.

L’Atalanta, dal canto suo, attende. Percassi è rientrato a Zingonia, ma è pronto a ripartire per Londra in qualsiasi momento. Se lo stallo dovesse perdurare, però, la Dea potrebbe decidere di cambiare obiettivo, rinviando la questione del centravanti per concentrare le proprie forze sull’acquisto di un esterno sinistro. La palla, per ora, resta al centro, in un delicato equilibrio che attende solo la mossa decisiva.