Calciomercato Atalanta: Muniz prende quota. Possibile colpo da 45 milioni per regalare a Juric la nuova punta nerazzurra

L’Atalanta ha individuato il suo obiettivo primario per rinforzare l’attacco e sta spingendo con forza sull’acceleratore: si tratta di Rodrigo Muniz, centravanti brasiliano del Fulham. Il club bergamasco ha messo il nome dell’attaccante in cima alla lista dei desideri per completare il reparto offensivo e le trattative sono entrate in una fase calda, con l’obiettivo di chiudere al più presto.

Le parti sono costantemente al lavoro per trovare la quadra. La richiesta del Fulham è partita da una base di 45 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe un investimento record per la storia dell’Atalanta, superando i trasferimenti passati. La dirigenza nerazzurra, forte di una solida strategia di mercato, ha messo sul piatto una proposta importante, vicina ai 40 milioni più bonus, e sta cercando di limare la distanza per convincere il club londinese.

Ciò che potrebbe sbloccare definitivamente l’operazione è la volontà congiunta di tutte le parti. Da un lato, il Fulham, inizialmente rigido sulla sua posizione, starebbe ora mostrando segnali di apertura alla cessione. Dall’altro, lo stesso Muniz, reduce da un’ottima stagione in Premier League, vede nel progetto tecnico dell’Atalanta e nella possibilità di giocare la Champions League un’opportunità di carriera irrinunciabile e starebbe spingendo per il trasferimento.

La trattativa prosegue a oltranza, ma la sensazione è che l’Atalanta voglia regalare a Ivan Juric il centravanti designato il prima possibile. Se l’operazione dovesse andare in porto a queste cifre, si confermerebbe non solo l’ambizione del club, ma anche la sua capacità di attrarre talenti di livello internazionale, pronti a fare la differenza in Serie A e in Europa.