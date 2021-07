Calciomercato Atalanta, obiettivo Demiral: la Juventus fissa il prezzo

Calciomercato Atalanta: per sostituire Romero a un passo dal Tottenham, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Demiral. La Juventus fissa il prezzo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i 55 milioni che l’Atalanta dovrebbe incassare dalla cessione di Romero al Tottenham potrebbero essere reinvestiti comprando ben due sostituti dell’argentino. I nomi individuati sono quelli di Tomiyasu del Bologna e Demiral della Juventus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

I bianconeri chiedono 30-35 milioni di euro per lasciar partire il difensore turco, in modo da pareggiare l’offerta del Leicester di un anno e mezzo fa. La proposta non è ancora partita ma è nell’aria, anche se sarà il caso di rivalutare poi il suo ingaggio. Demiral guadagna 1.8 milioni di euro a stagione, che in caso di trasferimento andrebbero ritoccati.