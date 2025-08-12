Calciomercato Atalanta, Rodrigo Muniz vicino all’arrivo dal Fulham: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con gli inglesi

Calciomercato Atalanta, accordo di massima tra l’attaccante brasiliano e la Dea fino al 2029, con opzione fino al 2030. Operazione da 35 milioni

Il calciomercato Atalanta è pronto a vivere uno dei colpi più importanti dell’estate. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Dea è vicina a chiudere per Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano classe 2001 in forza al Fulham. L’operazione si basa su una proposta da 35 milioni di euro più bonus, anche se il club inglese chiede ancora una cifra superiore per dare il via libera alla cessione in Serie A.

Nonostante la distanza tra domanda e offerta, il lavoro delle ultime ore ha portato a un risultato importante: c’è già un accordo di massima tra l’attaccante e l’Atalanta per un contratto valido fino al 2029, con opzione per prolungare fino al 2030. Un segnale forte della volontà di entrambe le parti di arrivare alla fumata bianca.

Il profilo di Rodrigo Muniz risponde perfettamente alle esigenze offensive della squadra di Gian Piero Gasperini, che da tempo cercava un attaccante capace di garantire fisicità, profondità e gol. Reduce da stagioni positive in Premier League, il brasiliano ha attirato le attenzioni di diversi club europei, ma l’Atalanta si è mossa con decisione, puntando su un investimento di alto livello.

L’arrivo di Muniz potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per il reparto offensivo nerazzurro, che già negli ultimi anni ha beneficiato di operazioni mirate e di grande rendimento. La strategia della società bergamasca è chiara: rinforzare la rosa con giocatori pronti a garantire impatto immediato, ma anche con margini di crescita.

Per il Fulham, la trattativa resta aperta. Il club londinese sa di avere tra le mani un asset di valore e punta a massimizzare l’incasso. Tuttavia, la volontà del giocatore di trasferirsi in Serie A e il lavoro degli intermediari potrebbero favorire una chiusura positiva già nei prossimi giorni.

In attesa della definizione dell’accordo economico tra le due società, l’Atalanta si prepara a regalare ai propri tifosi un colpo importante, pronto a diventare protagonista nella prossima stagione.