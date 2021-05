Calciomercato Atalanta, caccia a un mediano: due “tulipani” sul taccuino

Il calciomercato dell’Atalanta si sta concentrando sulla ricerca di un mediano: idee olandesi con Veerman o Schouten

Prime idee di calciomercato in casa Atalanta che tra i suoi obiettivi ha la ricerca di un mediano per la panchina da far crescere in prospettiva alle spalle di De Roon. Da un olandese da scoprire, Joey Veerman, ad uno già scoperto dal nostro calcio, Jerdy Schouten.

L’Atalanta sta monitorando il mercato tinto di arancione per avere un altro mediano in rosa, per aver più alternative in panchina, per un giocatore da far crescere in prospettiva, ma già pronto all’occorrenza per staffettarsi con gli intoccabili Marten De Roon – che, tra l’altro, sarà squalificato nelle prime quattro giornate del prossimo campionato – e Remo Freuler.

E due nomi monitorati sono quelli degli olandesi Veerman e Schouten. Il primo, classe 98, rivelazione nell’Eredivisie con l’Heerenven, sarebbe più una scommessa in prospettiva, sulla strada di Sam Lammers la scorsa estate.

Più corposo il profilo di Schouten, una delle rivelazioni stagionali della squadra di Mihajlovic, un ‘97, cresciuto nel Den Haag ed esploso due anni fa nell’Excelsior di Rotterdam, prima dell’approdo in rossoblu: 53 presenze e 1 rete in due anni bolognesi, 34 presenze e 1 rete in questa stagione dove ha spiccato il volo.

Veerman sarebbe una scommessa, un giocatore tutto da scoprire nel nostro calcio, Schouten ha già dimostrato di essere affidabile e testato per la nostra serie A e non avrebbe problemi di adattamento. Va ricordato che a giugno il Bologna dovrà obbligatoriamente riscattare il gambiano Musa Barrow versando 15 milioni nelle casse dell’Atalanta: la trattativa eventuale per Schouten potrebbe svilupparsi in parallelo. Ma non solo. L’Atalanta sotto le due torri segue anche il difensore Tomiyasu…