Calciomercato Atalanta: sondaggio per Berardi del Sassuolo. Le ultime

Calciomercato Atalanta: sondaggio del club bergamasco per Domenico Berardi, di proprietà del Sassuolo. Le ultime

L’Atalanta non intende fermarsi sul mercato. In attesa di capire come sbloccare la situazione legata a Mikkedl Damsgaard della Sampdoria, il club bergamasco ha deciso di effettuare un tentativo per Domenico Berardi.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno è reduce dalla vittoria di Euro 2020 con la Nazionale italiana e non verrà svenduto dal Sassuolo.