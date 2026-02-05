Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo

Calciomercato, spunta un incredibile retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez nella stessa squadra? Ecco cosa è successo

È ormai un copione che si ripete quasi ad ogni sessione di mercato: Mario Balotelli e James Rodriguez erano nuovamente a caccia di una squadra. Le due ex stelle del calcio mondiale, reduci da una serie di esperienze poco fortunate in giro per il globo, cercano l’ennesimo rilancio della loro carriera.



Questa volta, le loro strade avrebbero potuto incrociarsi clamorosamente in Polonia. Entrambi i giocatori, infatti, sono stati proposti al Wieczysta Cracovia, club emergente e nuova potenza economica del calcio locale.



L’affare, però, è stato stroncato sul nascere dal presidente del club, che non ha usato mezzi termini per spiegare il rifiuto. Sławomir Peszko, ex nazionale polacco e ora numero uno della società, ha liquidato la questione con una battuta al vetriolo: «Non abbiamo più intenzione di pagare 3 milioni di euro perché qualcuno venga qui a sdraiarsi su un lettino a prendere il sole, solo perché un tempo aveva un nome prestigioso. Seguendo questa logica, potrei tesserare me stesso come calciatore, visto che anch’io ho giocato un Mondiale».

