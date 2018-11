Denis Suarez saluta il Barcellona a gennaio: italiane in agguato

Calciomercato Barcellona, Denis Suarez darà l’addio a gennaio: diversi club italiani sulle sue tracce, le ultime

Si avvicina la finestra di mercato invernale, importanti aggiornamenti da casa Barcellona. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, Denis Suarez è pronto a dare l’addio ai blaugrana: il fantasista non sta trovando spazio alla corte di Valverde e non mancano i club interessati…

Suarez nelle ultime settimane è stato accostato a numerose società italiane: dal Milan alla Roma, passando per il Napoli. Un’occasione anche per i club spagnoli, con il trequartista della compagine catalana che chiede spazio da protagonista: al Camp Nou non sta procedendo per il meglio…