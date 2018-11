Calciomercato Roma: il ds Monchi vuole rinforzare il centrocampo, puntando su Denis Suarez e Rafinha, entrambi del Barcellona

Visti i numerosi infortuni di Pastore e le condizioni non perfette di De Rossi, la Roma tornerà sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo. Dalla Spagna, infatti, sostengono che il ds giallorosso, Monchi, abbia tutta l’intenzione di trattare con il Barcellona per due giocatori che finora non hanno trovato molto spazio: Rafinha, ex Inter, e Denis Suarez. Quest’ultimo è conteso anche da Chelsea e Napoli, ma il costo è più contenuto visto che si tratta sulla base di 15 milioni di euro, oltre ad avere il contratto in scadenza nel 2020. Rafinha, invece, può partire solo per una cifra intorno ai 35 milioni.