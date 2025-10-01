Calciomercato, il nome di Laporta per sostituire Lewandowski al Barcellona. Ecco qual è il grande obiettivo del presidente blaugrana

Il presente si chiama ancora Robert Lewandowski, ma il futuro ha già un nome e un cognome: Julián Álvarez. In casa Barcellona si programma la successione al centro dell’attacco. Nonostante i suoi 37 anni, il bomber polacco continua a segnare con impressionante regolarità (già 4 gol in Liga, pur con sole due presenze da titolare), ma il suo contratto in scadenza a giugno 2026 impone al club di guardare oltre.

Le difficoltà finanziarie dei blaugrana sono note e limitano la capacità di spesa, ma l’addio al pesante ingaggio di Lewandowski libererà risorse fondamentali. E il presidente Joan Laporta, come riporta il quotidiano catalano Sport, ha un sogno tanto ambizioso quanto complicato: portare al Camp Nou la stella dell’Atlético Madrid, Julián Álvarez.

L’attaccante argentino, classe 2000 (25 anni), è stato individuato come l’obiettivo numero uno per l’estate del 2026. Un’operazione ai limiti dell’impossibile: Álvarez ha una clausola rescissoria da 500 milioni di euro e l’Atlético non ha alcuna intenzione di privarsi del suo uomo simbolo, autore di un avvio di stagione folgorante con 6 gol nelle prime 7 giornate.

Tuttavia, un piccolo barlume di speranza per il Barça esiste. Secondo Sport, l’entourage del giocatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Catalogna e lo stesso Álvarez avrebbe espresso gradimento per la destinazione. Le basi per intavolare un dialogo ci sono, anche se la strada è ripidissima. Mentre si gode gli ultimi gol del suo leggendario numero 9, il Barcellona inizia a sognare il colpo che potrebbe definire il suo prossimo ciclo vincente.