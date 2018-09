Barella, asta internazionale: Inter e Napoli sfidano la Juventus

Calciomercato Cagliari, Niccolò Barella fa gola a tutti: si profila un’asta internazionale per il centrocampista rossoblu

Esploso la scorsa stagione, Niccolò Barella continua a raccogliere prestazioni di altissimo livello con la maglia del Cagliari. Il centrocampista, finito nel mirino di Roberto Mancini per la Nazionale, è pronto per il grande salto e non mancano le squadre interessate: si profila un’asta internazionale secondo Sport Mediaset.

Inter e Juventus seguono le sue prestazioni da diverso tempo, ma all’elenco si sono aggiunte anche Roma e Napoli. Senza dimenticare i top club internazionali: Borussia Dortmund e Liverpool su tutti, con Jurgen Klopp suo grande estimatore.