Reduce dall’avventura in Turchia, Samuel Eto’o potrebbe sbarcare in Ligue 1: l’ex attaccante dell’Inter è finite nel mirino del Bastia

Gianluigi Buffon dopo 17 anni di Juventus ha deciso di terminare la sua carriera da calciatore in Ligue 1, accettando la proposta del Paris Saint Germain. Il portierone potrebbe non essere l’unica star a scegliere la Francia come ultima meta: infatti, secondo la stampa francese, Samuel Eto’o è alla ricerca di una nuova sfida e un club transalpino è pronto a lanciare l’assalto per assicurarsi le sue prestazioni…

Foot Mercato rivela che il Bastia è sulle tracce dell’ex attaccante di Inter e Sampdoria: il 37enne, che in Super Lig ha vestito le maglie di Antalyaspor e Konyaspor, ha deciso di lasciare il campionato turco e «ha intenzione di scoprire cose nuove», la rivelazione di una persona vicina al Re Leone. Calciatore giramondo, Eto’o non ha giocato fin qui in Ligue 1 e in Bundesliga, ma non è da escludere che scelga una meta esotica. La fonte vicina al camerunense però ha evidenziato che «il campionato francese è la sua priorità, una divisione che segue con piacere e nella quale conosce i calciatori principali».