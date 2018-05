Benevento, occhi su Ivan Fiolic della Dinamo Zagabria – ESCLUSIVA

Calciomercato Benevento, tentazione Ivan Fiolic per la prossima stagione: campani sulle tracce del gioiellino di proprietà Dinamo Zagabria, ecco i dettagli

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama croato, Ivan Fiolic è pronto per il salto di qualità. Classe 1996 di Zagabria, il fantasista mancino è uno dei punti di riferimento della Dinamo Zagabria: 18 presenze, 3 reti e 2 assist fin qui con la prestigiosa formazione croata. E le sue qualità non sono passate inosservate: nell’ultima sessione di mercato estiva sia Genoa che Spal hanno manifestato interesse, ora ci pensa un altro club italiano…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, Ivan Fiolic è finito nel mirino del Benevento: la formazione campana è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare subito nella massima serie. La dirigenza ha già avviato i contatti con l’entourage del trequartista ed è pronta a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi le sue prestazioni: attesi aggiornamenti.