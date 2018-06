Alejandro Grimaldo Napoli, contatti avviati con il Benfica per il laterale difensivo: lo spagnolo è finito nel mirino anche del Tottenham di Mauricio Pochettino

Alejandro Grimaldo Napoli, ritorno di fiamma. Secondo quanto riporta la stampa portoghese, la dirigenza partenopea ha avviato i contatti con il Benfica per discutere del trasferimento in azzurro del laterale difensivo. Il classe 1995 ha raccolto 32 presenze tra Liga Nos e Champions League, attirando l’interesse di numerosi club…

Record sottolinea che il Napoli dovrà fare fronte alla concorrenza del Tottenham: Mauricio Pochettino sta monitorando diversi terzini per il post Danny Rose e il calciatore cresciuto nel Barcellona fa gola. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni: obiettivo Grimaldo come alternativa per la fascina mancina di Carlo Ancelotti…