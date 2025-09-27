Calciomercato, clamoroso Benzema: può tornare in Europa. Telefonata di quel suo ex allenatore per convincerlo a lasciare l’Arabia

Un’indiscrezione clamorosa scuote il calciomercato europeo: Karim Benzema potrebbe tornare protagonista nel calcio del Vecchio Continente. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Benfica avrebbe messo nel mirino l’attaccante francese, attualmente in forza all’Al-Ittihad in Arabia Saudita.

A orchestrare l’operazione sarebbe una figura di primo piano, legata a doppio filo con la carriera del Pallone d’Oro 2022: José Mourinho. Il neo-allenatore delle Aquile di Lisbona, che ha già guidato Benzema ai tempi del Real Madrid, si sarebbe mosso in prima persona per sondare la disponibilità del centravanti a un trasferimento in Portogallo. La stampa spagnola riferisce di una telefonata diretta tra Mourinho e il suo ex giocatore, un tentativo di far leva sul loro solido rapporto per convincerlo ad accettare la sfida del Benfica.

Tuttavia, l’operazione si presenta complessa. Benzema è legato all’Al-Ittihad da un ricco contratto fino al 2026, e il club saudita avrebbe già manifestato l’intenzione di proporgli un ulteriore prolungamento fino al 2027. D’altra parte, l’idea di un ritorno in un campionato europeo competitivo, alla corte di un allenatore che ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso, non lascerebbe indifferente l’attaccante francese.

Al momento, la trattativa non è ancora entrata in una fase concreta, ma l’interesse del Benfica e il pressing personale di Mourinho potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane, aprendo a uno scenario di mercato tanto affascinante quanto inatteso. Resta da vedere se il richiamo dell’Europa e la stima per il suo ex tecnico prevarranno sulle vantaggiose condizioni del campionato saudita.