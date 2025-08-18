Calciomercato Bologna, Asllani vicino alla squadra rossoblu. Lo stato della trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Asllani vicino ai rossoblù, trattativa in fase avanzata con l’Inter

Il Calciomercato Bologna è pronto a regalare un rinforzo importante per la mediana: Kristjan Asllani è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù. Il centrocampista albanese classe 2002, attualmente all’Inter, è da tempo finito nel mirino della dirigenza felsinea, intenzionata a puntare su di lui per rafforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/26, che vedrà il club impegnato anche in Europa.

Dopo due stagioni a Milano, Asllani è alla ricerca di maggiore spazio e continuità. All’Inter ha infatti faticato a imporsi come titolare, chiuso dalla concorrenza nel reparto di centrocampo. Ora, il Calciomercato Bologna rappresenta per lui un’occasione ideale per rilanciarsi in un ambiente competitivo, ma capace di valorizzare i giovani.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa tra Bologna e Inter è in fase avanzata. I contatti tra l’entourage del giocatore e il club rossoblù stanno proseguendo spediti: si lavora sugli ultimi dettagli legati all’ingaggio e alla durata del contratto, con ottimismo da entrambe le parti.

Sul piano economico, l’operazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. L’Inter, inoltre, otterrà una percentuale del 40% sulla futura rivendita del cartellino, una clausola che evidenzia la fiducia del club nerazzurro nel potenziale di crescita del centrocampista albanese. Per il Bologna, si tratterebbe di un investimento strategico, in linea con la filosofia societaria che punta su profili giovani e di prospettiva.

Il tecnico rossoblù è stato informato passo dopo passo sull’evoluzione della trattativa e avrebbe già dato il suo benestare. Asllani, dal canto suo, sarebbe entusiasta della possibilità di lavorare in un contesto che potrebbe offrirgli minuti importanti e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Con questo possibile colpo, il Calciomercato Bologna conferma l’ambizione della società: costruire una rosa competitiva senza rinunciare alla sostenibilità economica, puntando su giovani talenti che possano crescere e affermarsi. L’arrivo di Asllani darebbe maggiore dinamismo e qualità al centrocampo, rappresentando un passo concreto verso il rafforzamento della squadra in vista della nuova stagione.