Calciomercato Bologna, fari puntati su Angori del Pisa! Ma c’è un’altra pretendente in Serie A: duello in vista per l’esterno?

Si accende il mercato intorno a uno dei giovani più interessanti della Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, si profila una serrata lotta a due per assicurarsi le prestazioni di Samuele Angori. Il promettente esterno sinistro di proprietà del Pisa, classe 2003, si è reso protagonista di un buon girone di andata, attirando le sirene di altri club di Serie A grazie alla sua duttilità.

In pole position sembra esserci il Bologna: i Felsinei hanno inviato osservatori per monitorarlo dal vivo, restando colpiti dalla sua capacità di coprire l’intera fascia mancina, sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, la concorrenza è forte: anche il Parma ha manifestato un interesse concreto per il ragazzo. L’ostacolo principale resta la volontà dei nerazzurri: il club toscano non vorrebbe privarsi di un titolare a gennaio, ma con un contratto in scadenza nel 2027, le evoluzioni delle prossime settimane potrebbero cambiare gli scenari.

