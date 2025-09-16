Calciomercato Bologna, novità importante sui rinnovi. Sentite cosa ha detto Fenucci ai giornalisti - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Fenucci fa il punto: «Squadra in crescita, fiducia in Italiano e nei nuovi acquisti»

Dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan nella terza giornata di Serie A 2025/26, il Bologna di Vincenzo Italiano continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato. Sabato, al Dall’Ara, arriverà il Genoa, e i rossoblù sono chiamati a una reazione convincente. Nel frattempo, nell’ambito della presentazione ufficiale dei nuovi acquisti Jonathan Rowe e Ibrahim Sulemana, è intervenuto in conferenza stampa anche l’amministratore delegato Claudio Fenucci, affrontando diversi temi legati alla squadra e al calciomercato del Bologna.

«Gli inizi di stagione sono sempre complicati, specie quando si cambia tanto. Il nostro gruppo è ancora in fase di assestamento, ma abbiamo piena fiducia nel lavoro del mister. A Milano, nonostante un primo tempo sottotono, abbiamo cercato di imporre il gioco contro un avversario di grande livello», ha esordito Fenucci, allontanando qualsiasi allarme dopo la partenza a rilento.

Uno dei temi centrali è stato proprio il calciomercato del Bologna, che in estate ha visto diverse uscite importanti, tra cui quelle di Beukema e Ndoye. In merito alla situazione di Lucumí, il dirigente ha chiarito: «Non c’erano segnali di un suo possibile addio. Anzi, gli abbiamo proposto un prolungamento con adeguamento economico. Attendiamo una risposta, ma siamo felici che sia rimasto. A fine mercato sarebbe stato impossibile trovare un sostituto di livello».

Fenucci ha parlato anche dei rinnovi in programma: «Con Orsolini ci siederemo presto al tavolo. È un punto di riferimento per i tifosi e si identifica totalmente con il club. Se ci saranno le giuste condizioni, il rinnovo non sarà un problema. Anche i contratti di Freuler e Skorupski verranno affrontati a breve».

Rispondendo a chi parla di appagamento post-vittoria in Coppa Italia, Fenucci è stato chiaro: «Non c’è alcuna pancia piena. Il gruppo lavora con intensità, e il cambiamento portato dal calciomercato richiede tempo per trovare nuovi equilibri. Italiano conosce bene il materiale umano a disposizione e saprà esaltare le nuove caratteristiche».

Il calciomercato del Bologna ha aperto una nuova fase: ora tocca al campo confermare ambizioni e prospettive.