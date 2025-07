Calciomercato Bologna, il «fuoco dentro» di Ciro Immobile e quell’obiettivo chiamato Nazionale. L’operazione è vicina alla chiusura

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l’operazione ormai ad un passo dalla chiusura per Ciro Immobile

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Bologna. L’operazione che riporta il bomber in Serie A è da considerarsi chiusa, dopo che nella mattinata di ieri i suoi agenti, Alessandro Moggi e Marco Sommella, hanno trovato l’intesa definitiva con il Besiktas per la risoluzione del contratto. Un accordo che rappresenta un capolavoro diplomatico: non solo il club turco lo ha liberato a parametro zero, ma ha anche garantito all’attaccante una buonuscita di oltre 2,6 milioni di euro. Superato questo scoglio, definito un vero e proprio “Mortirolo”, restano da limare solo dettagli sulle commissioni, considerati una formalità da tutte le parti in causa, desiderose di chiudere l’affare.

La scelta del Bologna, guidata dal duo Sartori-Di Vaio, è stata strategica e mirata. Invece di puntare su un profilo giovane, si è deciso di andare su un usato sicuro che garantisse gol fin da subito. La logica è chiara: con giovani di talento come Santiago Castro e Thijs Dallinga già in rosa, serviva aggiungere un leader esperto, un finalizzatore che conoscesse l’area di rigore come la sua seconda casa. E chi meglio di «Ciro d’Italia», uno degli attaccanti più prolifici nella storia della Serie A? Il club ha già un accordo di massima con l’ex Lazio per un contratto biennale (o un annuale con opzione) a poco meno di 2 milioni di euro di parte fissa più ricchi bonus.

Dal canto suo, Immobile è descritto come incredibilmente felice e motivato. Il ritorno in Italia, campionato che non avrebbe mai voluto lasciare, gli ha trasmesso una carica enorme. Chi gli è vicino assicura che ha «il fuoco dentro» per dimostrare di essere ancora un attaccante di altissimo livello. Nella sua testa, un obiettivo è diventato quasi un’ossessione: convincere il CT della Nazionale, Rino Gattuso, a ridargli una maglia azzurra. Bologna è la piazza scelta per questa nuova, grande sfida.