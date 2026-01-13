Calciomercato Bologna, Sartori alla ricerca di un nuovo difensore: un profilo è in netto vantaggio! Questi i due nomi più caldi

Il calciomercato invernale del Bologna vive ore di frenetica attività, subendo un’improvvisa quanto necessaria accelerata dettata dall’emergenza in infermeria. La priorità assoluta di regalare un nuovo innesto difensivo a Vincenzo Italiano non è più procrastinabile: il serio infortunio occorso a Jhon Lucumi, il roccioso centrale colombiano costretto ai box per circa un mese, ha imposto un cambio di passo immediato. Come dettagliato in un’approfondita analisi odierna dalle colonne del Corriere dello Sport, la nuova strategia operativa è stata ratificata durante un vertice d’urgenza a Casteldebole. L’amministratore delegato Claudio Fenucci, insieme al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e al DS Marco Di Vaio, ha stabilito di intervenire subito per non lasciare scoperto il tecnico ex Fiorentina in una fase cruciale della stagione.

Freytes in pole: il mancino che serve a Italiano

Al momento, il nome cerchiato in rosso è quello di Juan Pablo Freytes, difensore classe 2000 del Fluminense. L’argentino ha guadagnato la pole position scavalcando la concorrenza per motivi tattici ed economici ben precisi: è un mancino naturale, caratteristica fondamentale per la costruzione dal basso, e l’intesa con il club brasiliano appare vicinissima sulla base di circa 8 milioni di euro. Il giocatore ha già la valigia pronta, anche se necessiterà di un periodo di riatletizzazione specifico, dato che il campionato sudamericano è terminato da un mese.

La scommessa Helland e lo sguardo al futuro

Resta sullo sfondo, come intrigante alternativa o possibile secondo colpo, il profilo di Eivind Helland, talento norvegese classe 2005 del Brann Bergen. Sebbene atleticamente più pronto, lo scandinavo è considerato un investimento prospettico da far maturare con calma, magari facilitato dall’inserimento del connazionale Heggem. I felsinei potrebbero anche decidere di affondare il colpo per entrambi, anticipando le mosse per giugno: con le possibili partenze estive di big come Lucumi o di Nicolò Casale, assicurarsi oggi i sostituti rappresenterebbe l’ennesima mossa lungimirante della gestione Sartori.