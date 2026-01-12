Infortunati Bologna, il punto su Skorupski, Bernardeschi e Lucumi: ecco come stanno, le ultimissime

Infortunati Bologna: aggiornamenti su Skorupski, Bernardeschi e Lucumí. Le condizioni dei tre rossoblù e gli aggiornamenti

Ripresa di lavoro questa mattina per il Bologna, atteso tra tre giorni dalla sfida di Verona. Seduta di scarico per i giocatori maggiormente impiegati a Como, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecnico‑tattiche e una partitella finale. Il comunicato del club:

COMUNICATO CLUB – “Sono ripresi stamattina gli allenamenti dei rossoblù a tre giorni dalla partita di Verona. I più impiegati a Como hanno svolto lavoro di scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per gli altri.

Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane“.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

