Calciomercato Bologna: tentativo con l’Inter per Pinamonti. Le ultime

Il Bologna ci prova per regalare a Sinisa Mihajlovic una punta in questi ultimi giorni di calciomercato: tentativo per Andrea Pinamonti

Il Bologna è alla ricerca di una prima punta per poter liberare sull’esterno la velocità e la fantasia di Musa Barrow. Occhi puntati sulle opportunità negli ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna starebbe seguendo la situazione di Andrea Pinamonti dell’Inter: Conte però non lo lascerà partire se non arriverà un sostituto numerico in rosa.