Calciomercato Bologna, arriva la prima offerta per quel giocatore. La situazione attuale

Calciomercato Bologna, arriva la prima offerta per un grande giocatore nel mirino di Giovanni Sartori

Nel Calciomercato Bologna continua a muoversi con decisione e lungimiranza, puntando a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili osservati con maggiore interesse spicca quello di David Ricardo, giovane centrale brasiliano del Botafogo, emerso negli ultimi giorni come obiettivo concreto della dirigenza rossoblù. La notizia, inizialmente riportata dal Resto del Carlino, ha trovato nuove conferme grazie a ulteriori indiscrezioni che riguardano la prima offerta formulata dal club emiliano.

Il Bologna, infatti, avrebbe già presentato una proposta ufficiale al Botafogo per assicurarsi le prestazioni del difensore mancino classe 2002. Ricardo è un profilo che piace molto a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, i quali lo considerano un potenziale investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. La società, d’altronde, è consapevole della necessità di muoversi in anticipo sul mercato, soprattutto in virtù della situazione legata a Jhon Lucumí. Il colombiano non ha ancora manifestato apertura verso il rinnovo di contratto e, salvo sorprese, potrebbe essere ceduto nella sessione estiva. È proprio in questo contesto che il nome di David Ricardo assume un ruolo centrale nelle strategie del Calciomercato Bologna.

Secondo quanto riportato da TMW, la prima offerta rossoblù si aggirerebbe attorno ai sei milioni di euro, una cifra che testimonia la volontà del club di affondare il colpo e anticipare eventuali concorrenti. Il Botafogo sta valutando la proposta, consapevole del valore del giocatore e del crescente interesse che sta suscitando anche in Europa.

Il Calciomercato Bologna, dunque, entra nel vivo con un chiaro obiettivo: programmare il futuro della difesa puntando su un talento giovane, moderno e di prospettiva come David Ricardo. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se la trattativa potrà entrare in una fase più avanzata e avvicinare il difensore brasiliano alla Serie A.

