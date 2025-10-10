Calciomercato Bologna, una big estera vuole a tutti i costi Lucumì. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il Sunderland non molla Lucumí, possibile nuovo assalto a gennaio

Il Calciomercato Bologna potrebbe tornare protagonista nel prossimo mese di gennaio, con un nome che già in estate aveva scaldato le cronache: Jhon Lucumí. Il difensore colombiano è stato al centro di un vero e proprio assalto da parte del Sunderland, pronto a tutto pur di portarlo in Inghilterra. L’offerta del club inglese era arrivata fino a 28 milioni di euro, con un contratto importante anche per il calciatore. Tuttavia, il Bologna ha deciso di dire no.

La decisione della società rossoblù è stata dettata principalmente dai tempi ristretti per trovare un sostituto all’altezza. A poche settimane dalla chiusura del mercato estivo, accettare l’offerta avrebbe messo in difficoltà la retroguardia felsinea. Per questo motivo, il Bologna ha scelto di trattenere il centrale difensivo, considerato fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta prima e ora di Vincenzo Italiano.

Nonostante il rifiuto estivo, la telenovela tra Lucumí e il Sunderland potrebbe riaprirsi con l’inizio della finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, gli inglesi continuano a monitorare da vicino il giocatore, pronti a tornare alla carica nel Calciomercato Bologna di gennaio.

Nel frattempo, il club emiliano ha iniziato a muoversi per blindare il proprio difensore. L’amministratore delegato Claudio Fenucci ha proposto a Lucumí un rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio a 1,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta importante che testimonia quanto il Bologna voglia puntare sul giocatore. Tuttavia, al momento non è ancora arrivata una risposta ufficiale da parte del colombiano o del suo entourage.

Il rischio che il Sunderland torni alla carica è concreto, e tutto dipenderà da come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Il Calciomercato Bologna si annuncia già caldo, con il club deciso a non farsi trovare impreparato, sia in entrata che in uscita.

La priorità resta quella di trattenere i propri gioielli, ma davanti a certe cifre tutto può cambiare. Occhi puntati, quindi, sul futuro di Lucumí: gennaio potrebbe portare nuovi colpi di scena.