Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Si complica invece Cutrone, ecco che cosa sta accadendo

Giornata a due facce per il mercato del Cagliari. Se da una parte la società rossoblù guarda al futuro blindando uno dei giovani più promettenti del panorama sudamericano, dall’altra deve gestire un improvviso rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto ridisegnare l’attacco di Fabio Pisacane. Tra visite mediche a Villa Stuart e voci di corridoio sempre più insistenti, il DS Bonato è al lavoro per definire la rosa in vista del rush finale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Agustín Albarracín: colpo in prospettiva, oggi l’arrivo

La notizia lieta arriva dal centrocampo. Questa mattina, Agustín Albarracín ha svolto e superato le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart a Roma. Il centrocampista uruguaiano classe 2005 è pronto a legarsi al Cagliari con un contratto a lungo termine fino al 2030. L’operazione è definita: il giocatore è atteso in Sardegna già nel pomeriggio, con l’arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas previsto per le 17.10. Un rinforzo strategico che porta freschezza immediata alla mediana sarda.

Giallo Cutrone: lo scambio con Luvumbo si inceppa

Se Albarracín è ormai una certezza, il nome di Patrick Cutrone è tornato prepotentemente in discussione. Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo — lo scambio di prestiti tra Parma e Cagliari che coinvolgeva anche Zito Luvumbo — ha subito una brusca frenata. L’ufficialità tarda ad arrivare e l’impasse ha riaperto i giochi. Mister Pisacane, che attende un centravanti d’area di rigore capace di capitalizzare la mole di gioco, rischia di vedere sfumare l’ex bomber del Milan.

L’inserimento di Pisa e Sassuolo

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’incertezza ha risvegliato la concorrenza. Sullo sfondo si muove il Sassuolo, che ha effettuato un sondaggio esplorativo, ma la minaccia più concreta arriva dal Pisa. Il club toscano è alla ricerca di un profilo di alto livello per l’attacco e vede in Cutrone l’uomo giusto per alzare l’asticella. La prospettiva di essere il protagonista assoluto in una piazza calda potrebbe tentare il giocatore, attualmente ai margini del progetto tecnico del Parma, scompigliando definitivamente i piani del Cagliari.

