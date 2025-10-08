Calciomercato Cagliari, una big ha messo gli occhi sul quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino di una big: il giovane portiere rossoblù tra presente in Sardegna e futuro da protagonista

Il futuro di Mike Maignan resta un rebus. Nonostante le sue prestazioni di altissimo livello, le voci su un possibile addio a Milanello per approdare in un top club europeo si fanno sempre più insistenti. La dirigenza rossonera, consapevole del rischio, ha già iniziato a muoversi per individuare un potenziale erede.

Caprile in pole per il dopo-Maignan

Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già scelto il profilo ideale: Elia Caprile. Il giovane portiere italiano si sta imponendo come uno dei talenti più interessanti della Serie A, grazie a prestazioni costanti, parate decisive e una crescita tecnica evidente. Acquistato in estate dal Cagliari per circa 8 milioni di euro, Caprile sta confermando il suo valore con una stagione di grande livello. La sicurezza tra i pali e l’abilità nel gioco con i piedi lo rendono perfettamente in linea con le esigenze del calcio moderno e con la filosofia rossonera.

La crescita in Sardegna e il possibile salto

L’investimento del club isolano si sta rivelando azzeccato: Caprile ha dimostrato di saper reggere la pressione della massima serie, confermando le ottime impressioni delle stagioni precedenti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo il quotidiano, il momento per il grande salto in una big del calcio italiano potrebbe essere ormai vicino.

La strategia del Milan

Il Milan, da sempre attento ai giovani con margini di crescita, vede in Caprile non solo un sostituto, ma un potenziale titolare per il futuro. L’eventuale cessione di Maignan garantirebbe un tesoretto importante da reinvestire, parte del quale potrebbe essere destinato proprio all’acquisto del portiere rossoblù.

L’interesse per Caprile conferma la volontà del club di tutelarsi in vista di una possibile partenza del fuoriclasse francese. Al momento, il giovane estremo difensore italiano è il principale indiziato a raccogliere un giorno la pesante eredità della maglia numero uno rossonera.