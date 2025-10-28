Calciomercato Cagliari, Caprile seguito da una big italiana? Sentite cosa ha detto quell'esperto - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari – Inter su Elia Caprile, ma Giulini chiede una cifra da top player

Il Calciomercato Cagliari continua a essere al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori, soprattutto per le voci che riguardano il futuro di Elia Caprile, giovane portiere rossoblù autore di prestazioni eccellenti in questo avvio di stagione. Durante l’ultima puntata della trasmissione L’ascia Raddoppia, in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e opinionista Fabrizio Biasin ha parlato dell’interesse dell’Inter nei confronti del talento classe 2001.

Biasin ha sottolineato come i nerazzurri stiano monitorando con attenzione la crescita di Caprile, considerato da molti uno dei migliori prospetti del calcio italiano nel ruolo di portiere. Dopo un percorso di maturazione importante e un inizio di stagione da protagonista con il Cagliari, l’ex Bari ha attirato l’interesse di diverse società, sia italiane che estere.

Inter e non solo: Caprile osservato speciale

Secondo le parole di Biasin, la situazione all’interno dell’Inter non è urgente. Yann Sommer continua a offrire garanzie, mentre il giovane Martinez si è dimostrato affidabile ogni volta che è stato chiamato in causa. Tuttavia, in vista della prossima stagione, il club nerazzurro potrebbe valutare un investimento sul futuro, e in questo senso Caprile rappresenta un profilo perfetto per età, potenziale e caratteristiche tecniche.

«Tutte le volte che ha giocato Martinez ha fatto il suo dovere e Sommer non è certo da mandare in pensione», ha spiegato Biasin. «Al momento l’Inter non ha un problema di portieri, ma potrebbe pensarci per il futuro. Ecco perché si parla di Caprile del Cagliari. Detto ciò, non c’è nessuna urgenza».

Il prezzo fissato dal Cagliari

Sul fronte Calciomercato Cagliari, la posizione del presidente Tommaso Giulini è molto chiara: Caprile non partirà facilmente. La società sarda valuta il suo portiere tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che rispecchia il valore del giocatore e la sua importanza per il progetto tecnico di Ranieri. Si tratta di un investimento importante che, per il momento, scoraggia eventuali offerte “al ribasso” da parte dell’Inter, del Milan o di club stranieri.

Il Calciomercato Cagliari si annuncia dunque particolarmente caldo nei prossimi mesi, con Caprile al centro delle trattative. Il club rossoblù, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello, simbolo del futuro e dell’identità della squadra isolana.

