Calciomercato Cagliari: dietrofront per Bonifazi. Il motivo

Sfuma l’idea di Kevin Bonifazi come possibile acquisto per il Cagliari: la Spal ha chiesto 7 milioni di euro per il difensore

Uno dei primi obiettivi di calciomercato in casa Cagliari sembrava essere Kevin Bonifazi. Il difensore, infatti, era in cima alla lista dei difensori da regalare al tecnico Leonardo Semplici in vista della nuova stagione.

La Spal – come ha riportato La Nuova Sardegna – avrebbe chiesto 7 milioni di euro per il giocatore, cifra ritenuta troppo alta dalla società di Giulini.