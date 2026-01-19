Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime

Calciomercato Cagliari, Dossena verso il ritorno in rossoblù: rallenta quello scambio. Le ultimissime e tutti i dettagli

Il calciomercato del Cagliari continua a muoversi tra scenari dinamici e nuove opportunità proprio mentre la stagione entra nel vivo. La società rossoblù mantiene alta l’attenzione sulle possibili operazioni in entrata, monitorando soprattutto giocatori giovani e adatti alla visione tecnica impostata dal club. Le trattative non mancano e il lavoro dietro le quinte prosegue senza sosta.

A fare ordine tra le varie piste ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo X ha fornito aggiornamenti utili per comprendere lo stato delle negoziazioni. Le sue indicazioni delineano un quadro più nitido sulle strategie del Cagliari e sui nomi attualmente al centro delle valutazioni.

PAROLE – «Domani si chiude il ritorno di Dossena dal Como. Sulemana sempre vicino. Si è invece rallentato lo scambio Prati-Anjorin. Procede il dialogo per lo scambio Luvumbo-Cutrone».

