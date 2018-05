Esonero Diego Lopez, è ufficiale: ecco il comunicato del Cagliari – Ore 17.53

Pochi istanti fa è giunta l’ufficialità: il Cagliari ha sollevato dall’incarico il tecnico Diego Lopez. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore, ecco il comunicato diramato dal club sardo: «Il rapporto con Diego Lopez si concluderà il 30 giugno 2018. Il Cagliari Calcio rivolge un grande abbraccio al mister, con l’augurio che la continuazione della sua carriera possa riservargli le migliori soddisfazioni». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sul tecnico che prenderà il suo posto: le ultime indiscrezioni vedono Rolando Maran in netto vantaggio sugli altri pretendenti, attesa la decisione che prenderà la dirigenza rossoblu…

Esonero Diego Lopez, è terminata l’avventura-bis del tecnico uruguaiano sulla panchina del Cagliari: la dirigenza rossoblu ha comunicato all’allenatore la sua decisione

Esonero Diego Lopez: il Cagliari ha deciso di cambiare allenatore dopo settimane di riflessione. Già tecnico rossoblu nella stagione 2013-2014, l’uruguaiano è stato richiamato dalla dirigenza il 18 ottobre 2018 al posto di Massimo Rastelli, firmando un contratto fino al 30 giugno 2019. Una seconda parte di stagione tra luci ed ombre, con il club sardo che ha raggiunto la salvezza solo nelle ultime due giornate. L’obiettivo è stato raggiunto ma il presidente Tommaso Giulini ha deciso di cambiare la guida tecnica.

L’Unione Sarda rivela infatti che Marcello Carli, direttore sportivo rossoblu, ha contattato telefonicamente l’allenatore per ringraziarlo per il lavoro svolto e comunicargli la volontà di cambiare tecnico da parte della società. Attesa l’ufficialità nelle prossime ore, con il Cagliari che sta monitorando diversi profili per sostituire l’ex mister di Bologna e Palermo: in pole c’è Rolando Maran, reduce dall’avventura al Chievo Verona, ma sono buone le quotazioni anche di Davide Nicola. Più defilato, invece, l’ex Benevento Roberto De Zerbi. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni: Giulini e Carli hanno deciso, il Casteddu ripartirà da un nuovo allenatore…