Alessandro Tripaldelli è pronto ad abbandonare la maglia del Cagliari: si attende solo l’ufficialità della Spal

Alessandro Tripaldelli, giocatore del Cagliari, è pronto a ad abbandonare la maglia rossoblù. Il difensore, come il portiere del Chievo Andrea Siculin, attendono la chiusura della trattativa.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il giovane classe ’99 è solo questione di tempo: per il momento, infatti, manca solo l’ufficialità.