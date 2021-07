Calciomercato Cagliari: Godin può lasciare la Serie A. Le ultime

Per Diego Godin potrebbero aprirsi le porte del Besiktas. Ancora da risolvere la situazione con il Cagliari. Settimana decisiva

Il Besiktas guarda con attenzione il reparto dei difensori del Cagliari. Radar puntati non soltanto su Lykogiannis ma, come riporta La Nuova Sardegna, anche su Diego Godin. Se il capitano della Celeste sembra voler portare avanti la sua lotta per restare in rossoblù, la dirigenza rossoblù, da parte sua, continua a scuotere la testa, sottolineando di non potersi permettere un ingaggio così oneroso.

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro del Faraone. Il Cagliari attende e spera che l’interesse del club turco possa trasformarsi in un’offerta concreta.