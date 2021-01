Calciomercato Cagliari, i possibili movimenti in uscita dei rossoblù

Il Cagliari lavora anche sul versante uscite: Oliva verso la Grecia, Caligara può tornare in B, in forse anche Klavan, Ounas e Pajac

Obiettivo: sfoltire la rosa. Il mercato del Cagliari, per questioni numeriche ed economiche, deve passare per forza dalla cessione di alcuni giocatori al momento indietro nella gerarchie di Di Francesco. Il primo a uscire, con tutta probabilità, sarà Oliva: da giorni accostato al PAOK Salonicco, la trattativa pare ormai in dirittura d’arrivo. A centrocampo, dopo il plausibile ritorno di Deiola, potrebbe uscire anche Caligara. Il classe ’00, per trovare spazio, deve necessariamente scendere in Serie B.

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, inoltre, tra i possibili partenti ci sono anche Klavan, Ounas e Pajac. L’estone ha ricevuto qualche offerta dall’estero, al momento al vaglio della società. L’attaccante algerino, fortemente penalizzato dal nuovo modulo adottato da Di Francesco, potrebbe tornare a Napoli per poi essere rigirato in prestito in qualche altra squadra di Serie A. L’esterno croato, per ora, non ha nessuna offerta rilevante e potrebbe restare a Cagliari fuori rosa.