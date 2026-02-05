Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia in merito al futuro del giovane attaccante

Il futuro di Semih Kılıçsoy è diventato uno dei temi caldi dell’agenda di mercato del Cagliari. Il giovane talento turco, approdato in Sardegna la scorsa estate dal Besiktas, sta vivendo una stagione di crescita sotto i riflettori della Serie A. Arrivato con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro, il classe 2005 ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, ma la priorità del club rossoblù appare chiara.

La strategia di Angelozzi

Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha recentemente fatto il punto sulla situazione, confermando l’orientamento della società: il Cagliari ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, l’operazione non è ancora scontata. Angelozzi ha infatti sottolineato che la decisione finale sarà il risultato di un’attenta analisi tecnica condivisa con l’allenatore, valutando non solo il potenziale del ragazzo, ma anche la sua effettiva maturazione nel corso del campionato. L’investimento da 11 milioni rappresenta una cifra record per i parametri dei sardi, che richiedono dunque certezze assolute sulla continuità del calciatore.

Il fronte turco e il no al Fenerbahce

Parallelamente, notizie significative giungono dalla Turchia. Il noto esperto di calciomercato Yağız Sabuncuoğlu ha voluto fare chiarezza sulle voci che vedevano Kılıçsoy nel mirino dei grandi club di Istanbul per un clamoroso ritorno in patria. Sabuncuoğlu ha categoricamente escluso un inserimento del Fenerbahce nella corsa al giocatore, smentendo i rumors delle ultime settimane. Secondo il giornalista, la volontà del giocatore e le dinamiche attuali spingono verso una permanenza nel campionato italiano.

Il destino di Kılıçsoy sembra quindi tingersi sempre più di rossoblù: se il Cagliari dovesse confermare l’affondo nei prossimi mesi, il turco diventerebbe il perno attorno a cui costruire l’attacco del futuro, allontanando definitivamente le sirene del Bosforo.