Calciomercato Cagliari: Kumbulla sfuma, il difensore albanese verso la Liga

Calciomercato Cagliari, prestito con diritto di riscatto e stipendi, il punto sulla trattativa che non porta il giocatore in Sardegna

Nel calciomercato Cagliari si registra un colpo di scena importante: la trattativa per Marash Kumbulla, difensore albanese di proprietà della Roma, non porterà all’arrivo del giocatore in Sardegna. Dopo settimane di negoziazioni e interessamenti serrati, il centrale ha scelto una destinazione diversa, optando per il Maiorca in Spagna.

Il futuro di Kumbulla sarà dunque lontano dalla Serie A italiana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio l’accordo con il club spagnolo è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. La Roma ha trovato nell’operazione un’opportunità per alleggerire il bilancio e permettere al difensore di giocare in un campionato competitivo, dove potrà dimostrare nuovamente il suo valore.

Un aspetto rilevante della trattativa riguarda la gestione dello stipendio del giocatore. Per la stagione 2025/2026, il Maiorca si farà carico della maggior parte dell’ingaggio di Kumbulla, riducendo il carico economico sulla società giallorossa. Tuttavia, l’impegno diventerà totale solo al raggiungimento di alcune condizioni: in caso di salvezza del Maiorca nella Liga spagnola, il club coprirà interamente lo stipendio. Anche le presenze in campo del calciatore influiranno sul regolamento del contratto, con bonus legati alle performance che potranno modificare l’impegno economico complessivo.

Con questa operazione, la Roma mantiene la possibilità di seguire da vicino l’evoluzione di Kumbulla, monitorando le sue prestazioni in un contesto internazionale. Per il Maiorca, invece, il giocatore rappresenta un rinforzo difensivo di qualità ed esperienza, in grado di rafforzare il reparto per l’intera stagione.

Per il Cagliari, invece, la mancata chiusura dell’operazione impone una revisione delle strategie in difesa: la società dovrà ora valutare altri profili sul mercato per coprire eventuali lacune, soprattutto considerando la necessità di competere ai massimi livelli nella Serie B 2025/2026.

La vicenda Kumbulla si chiude così, segnando un passo inatteso nel calciomercato Cagliari e spostando l’attenzione su nuove opportunità per rinforzare la rosa.