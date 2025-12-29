Calciomercato Cagliari, Mazzitelli destinato a restare in Sardegna fino a giugno: le ultime indiscrezioni

Calciomercato Cagliari, Mazzitelli verso la conferma fino a fine stagione: ecco cosa trapela. Tutti i dettagli

Le voci di mercato delle ultime settimane avevano alimentato il dibattito sul futuro di Luca Mazzitelli, centrocampista di proprietà del Cagliari. Prima la Sampdoria, poi l’Empoli: diversi club avevano manifestato interesse per il classe ’95. Ora, però, la posizione del club rossoblù sembra essersi delineata con chiarezza.

Come riportato da Sportmediaset, Mazzitelli resterà in Sardegna fino al termine della stagione, proseguendo il suo percorso con la maglia del Cagliari. Una scelta dettata da precise esigenze tecniche e strettamente legata alla situazione del reparto di centrocampo, già messo alla prova dall’infortunio di Michael Folorunsho.

Mazzitelli, un tassello fondamentale nel progetto rossoblù Arrivato in estate con aspettative importanti, Mazzitelli ha portato esperienza, ordine e una profonda conoscenza della Serie A. La sua duttilità, che gli permette di ricoprire più ruoli nella mediana, assume oggi un valore ancora più significativo alla luce delle assenze che hanno complicato le rotazioni di Ranieri.

L’infortunio di Folorunsho cambia le priorità del Cagliari Lo stop di Folorunsho ha inevitabilmente modificato le gerarchie e le strategie del club. In questo contesto, Mazzitelli può diventare un punto fermo, sia nella costruzione del gioco sia nel collegamento tra i reparti. La sua capacità di leggere le situazioni e dare equilibrio alla squadra rappresenta un elemento prezioso in una fase in cui il Cagliari ha bisogno di continuità.

Futuro scritto: fiducia totale nel centrocampista La decisione di trattenerlo fino a giugno è un segnale forte: il Cagliari punta sull’esperienza e sull’affidabilità per superare un momento delicato della stagione. Mazzitelli si conferma così una delle colonne del progetto tecnico, chiamato a incidere in maniera concreta sul rendimento della squadra.

In un periodo segnato da infortuni e indiscrezioni di mercato, la stabilità può fare la differenza. E per Mazzitelli arriva l’occasione di ribadire, ancora una volta, il suo valore nel cuore del progetto rossoblù.

