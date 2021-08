Calciomercato Cagliari: Nandez in ritiro? Presenza incerta dell’uruguaiano

Nahitan Nandez arriva oggi in Sardegna dall’Uruguay: incerta la sua presenza nel ritiro del Cagliari ad Aritzo

Dopo una settimana di permesso extra, oggi Nahitan Nandez è atteso a Cagliari. Il giocatore rientra dalle vacanze in Uruguay.

Come riporta Tuttosport è sempre in corso la trattativa con l’Inter ed è incerta la presenza di Nandez al ritiro del Cagliari ad Aritzo, dove non è presente neanche Diego Godin rimasto ad Asseminello.