Calciomercato Cagliari, nuovi contatti con l’Hellas per Lasagna

Calciomercato Cagliari: tra le piste in attacco spunta anche Lasagna. Contatti già avviati con l’Hellas Verona, che ne detiene il cartellino

Grandi manovre in attacco per il Cagliari, alla ricerca del bomber che possa raccogliere l’eredità lasciata libera da Joao Pedro.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari non avrebbe mollato la presa per Puscas e Lapadula. Tuttavia, nelle ultime ore ci sarebbero stati altri contatti per Lasagna dell’Hellas Verona.