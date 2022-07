Joao Pedro saluta Cagliari con una lettera: «Difficile trovare le parole, soltanto noi sappiamo il nostro legame»

Joao Pedro lascia Cagliari e approda al Fenerbahce: l’italo-brasiliano saluta la società e i tifosi con una lunga lettera

«Cagliari, È arrivato il momento di salutarci. Questa lettera e per te. Allora, avrei potuto scriverti un libro con parole perfette o dire un semplice GRAZIE, ma non basterebbe in questo momento. Perché è difficile trovare le parole per dirti quanto sei stata importante per me. È passato quasi un decennio, tanti e tanti ricordi e momenti indimenticabili. Abbiamo gioito e pianto insieme. Abbiamo fatto la guerra, sempre insieme. Niente e nessuno mi ha mai diviso da te. Critiche, momenti negativi e mancanza di fiducia mi hanno dato solo

più carica per fare storia con te. Il Mio nome sarà sempre li…che onore! E Impossibile dopo così tanto tempo non creare un sentimento forte e puro con la terra che mi ha accolto nel miglior modo possibile, con la maglia che è diventata la mia seconda pelle. Solo io e te

sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altro. Solo noi due sappiamo il nostro legame unico. Ed è questo che conta per me».

