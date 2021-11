Calciomercato Cagliari: occhi su Torregrossa della Sampdoria. I dettagli

Calciomercato Cagliari: la società rossoblù segue con interesse Ernesto Torregrossa della Sampdoria. I dettagli

Il Cagliari studia le mosse in vista della sessione invernale di calciomercato. Nel mirino della società rossoblù c’è anche Ernesto Torregrossa, che alla Sampdoria ha trovato finora poco spazio.

Come riportato da centotrentuno.com, l’attaccante ex Brescia potrebbe lasciare i blucerchiati in prestito fino al termine della stagione.