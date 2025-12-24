Calciomercato Cagliari, Oristanio ritorna di moda? Ecco le ultime novità in casa rossoblu per gennaio

Calciomercato Cagliari, Oristanio torna di moda: valutazioni in corso per gennaio. Il punto

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo e tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza per il mercato invernale spunta quello di Gaetano Pio Oristanio. Il direttore sportivo Guido Angelozzi lo considera un profilo funzionale alle esigenze della squadra guidata da Fabio Pisacane, soprattutto per qualità tecniche e duttilità offensiva. Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice suggestione dal sapore romantico, oggi rischia di trasformarsi in una pista concreta.

Attualmente Oristanio è in forza al Parma, dove gioca in prestito dal Venezia. Tuttavia, il suo impiego in campo è stato finora piuttosto limitato, una situazione che sta portando tutte le parti coinvolte a riflettere sul futuro del giocatore. Nel contesto del Calciomercato Cagliari, l’ipotesi di un’interruzione anticipata del prestito non è affatto da escludere, soprattutto se il fantasista dovesse continuare a trovare poco spazio nelle rotazioni dei ducali.

Dal punto di vista tecnico, Oristanio è un giocatore capace di agire tra le linee, con visione di gioco, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Qualità che, al momento, non riesce a esprimere con continuità a Parma a causa della forte concorrenza nel reparto offensivo e di scelte tattiche che non lo vedono centrale nel progetto. Proprio per questo motivo, il suo entourage e i club coinvolti stanno valutando attentamente le prossime mosse in vista di gennaio.

Nel Calciomercato Cagliari, la possibilità di riportarlo in Sardegna rappresenta un’opportunità interessante. Il club rossoblù potrebbe offrirgli un ambiente ideale per rilanciarsi, oltre a un contesto tattico in cui sentirsi protagonista. Naturalmente, un eventuale ritorno dovrebbe passare dal Venezia, proprietario del cartellino, che valuterà la soluzione migliore per favorire la crescita del calciatore, privilegiando un progetto che garantisca continuità e centralità.

Per i tifosi, il nome di Oristanio riaccende entusiasmo e aspettative. Giovane, talentuoso e già legato alla piazza, rappresenterebbe un innesto di qualità per la trequarti. Il Calciomercato Cagliari è ancora lungo, ma la pista Oristanio resta calda e destinata a far discutere nelle prossime settimane.

