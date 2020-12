Calciomercato Cagliari: Pavoletti conteso da due squadre in Serie A

Il Cagliari potrebbe dire addio a Leonardo Pavoletti nella prossima sessione di calciomercato. Due squadre di Serie A sul centravanti

Il Cagliari potrebbe saluatre Leonardo Pavoletti nella sessione di calciomercato di gennaio. Il centravanti è infatti finito nel mirino di Fiorentina e Inter alla ricerca di una punta di peso.

Pavoletti, infatti, farebbe al caso della squadra di Prandelli ma anche Conte potrebbe pensarci per lo slot di quarto attaccante: Nainggolan, in questo caso, potrebbe ritornare in Sardegna.

