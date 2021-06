Calciomercato Cagliari, Strootman ma non solo: il centrocampo si rifà il look

Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono rinforzare il centrocampo, obiettivo Strootman ma non solo

Calciomercato Cagliari, come riportato da l’Unione Sarda il Cagliari vuole rinforzare il proprio centrocampo in vista della nuova stagione. Il primo nome nella lista di Capozucca è quello di Kevin Strootman, l’anno scorso in prestito al Genoa ma di proprietà del Marsiglia ma non mancano le alternative.

Tomas Rincon ed Albin Ekdal i nomi attualmente vagliati dalla dirigenza rossoblù che per il centrocampo sta infatti pensando anche a questi due nomi.