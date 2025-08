Calciomercato Cagliari, Piccoli nel mirino di una diretta rivela. La posizione dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: il Como punta Roberto Piccoli, ma Giulini alza il muro

Il calciomercato Cagliari si anima attorno al nome di Roberto Piccoli, uno dei giocatori più richiesti dopo la buona stagione disputata in Serie A. L’attaccante rossoblù è finito nel mirino di diverse squadre, tra cui spicca il Como di Cesc Fabregas, ambiziosa neopromossa decisa a rafforzarsi con innesti di qualità. Il club lombardo valuta Piccoli come valida alternativa ad Álvaro Morata, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’operazione con il Milan per l’attaccante spagnolo.

Il progetto del Como è ambizioso e mira a costruire una squadra competitiva sin dal primo anno nella massima serie. In quest’ottica, Piccoli rappresenta un’opportunità interessante: giovane, con già una discreta esperienza in Serie A e con margini di crescita importanti. La sua duttilità tattica e il fiuto del gol lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico targato Fabregas. Tuttavia, il calciomercato Cagliari non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi talenti più promettenti.

Giulini fa muro: 30 milioni per Piccoli

La dirigenza rossoblù, guidata dal presidente Tommaso Giulini, ha stabilito un prezzo chiaro: per lasciare partire Roberto Piccoli servono almeno 30 milioni di euro. Una valutazione che riflette sia le potenzialità del giocatore che la volontà del club isolano di massimizzare l’eventuale cessione, specialmente in una fase delicata di ricostruzione.

In questo momento, il calciomercato del Cagliari sta lavorando su più fronti: da un lato c’è l’interesse a monetizzare da alcune cessioni eccellenti, dall’altro la necessità di garantire a mister Davide Nicola una rosa competitiva per affrontare la prossima stagione con l’obiettivo della salvezza. In questo contesto, la possibile partenza di Piccoli rappresenterebbe un sacrificio pesante, ma non impossibile, se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Il Como, dunque, dovrà valutare se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Il calciomercato Cagliari rimane vigile e attento, pronto a tutelare i propri asset tecnici e a rinforzarsi dove necessario. Le prossime settimane potrebbero essere decisive, ma una cosa è certa: se qualcuno vuole Roberto Piccoli, dovrà passare dalle richieste (non trattabili) del presidente Giulini.