Calciomercato Cagliari, i sardi puntano su Vogliacco: il Ds Angelozzi studia il rinforzo difensivo

Calciomercato Cagliari, l’ultima suggestione dei rossoblu è proprio il giocatore del Genoa! Le ultime sul classe ’98 dei liguri

Il Cagliari continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca Alessandro Vogliacco, difensore classe 1998 attualmente al Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Direttore Sportivo Angelozzi ha individuato nel giocatore ligure un elemento in grado di rispondere alle esigenze difensive del club sardo, che cerca un rinforzo giovane ma già rodato per affrontare i campionati di alto livello come la Serie A.

Le qualità del difensore

Vogliacco è un calciatore versatile, capace di giocare sia al centro della retroguardia che sulle corsie laterali, offrendo così più soluzioni tattiche al tecnico rossoblù. La sua struttura fisica lo rende competitivo nei duelli aerei, mentre l’intelligenza tattica consente di anticipare le mosse degli avversari e gestire con efficacia le situazioni di gioco più delicate. Nonostante la giovane età, Vogliacco ha già dimostrato personalità e sicurezza, affrontando la pressione con decisione. Questi tratti lo rendono un candidato ideale per un progetto tecnico pensato per valorizzare i giocatori in crescita e consolidare la solidità difensiva del Cagliari.

Obiettivi e strategie di mercato

L’inserimento del nome di Vogliacco nel taccuino degli obiettivi del club sardo sottolinea la volontà della dirigenza di intervenire in maniera mirata, investendo su profili che possano integrarsi rapidamente nella squadra e garantire prospettive di crescita a medio termine. Il mercato del Cagliari, infatti, punta su innesti strategici che rafforzino i reparti chiave senza compromettere l’equilibrio complessivo della rosa.

Il futuro della trattativa rimane ancora da definire: molto dipenderà dalla capacità del Cagliari di convincere il Genoa a cedere il giocatore e di trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti. In ogni caso, la scelta di puntare su Vogliacco è indicativa della filosofia del club: costruire una difesa solida e affidabile, combinando esperienza e giovani talenti, per affrontare al meglio la stagione e dare continuità a un progetto tecnico ambizioso.