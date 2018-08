Calciomercato Chievo, dal River Plate arriva il centrocampista argentino Mauro Burruchaga. Classe 1998, è figlio di Jorge, campione del mondo nel 1986

Calciomercato Chievo, chiusa l’operazione per Mauro Burruchaga, centrocampista argentino che arriva dal River Plate. Come riporta Sky Sport, il giocatore è già arrivato a Verona per ufficializzare il suo passaggio a titolo definitivo in gialloblù. Classe 1998, Burruchaga è figlio d’arte: suo padre Jorge, infatti, è stato un centrocampista tra gli anni ’70 e ’90 e nel 1986 si è laureato campione del mondo con la Nazionale argentina segnando la rete decisiva nella finale di Città del Messico vinta per 3-2 contro la Germania Ovest.