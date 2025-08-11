Calciomercato Como, trattativa avviata con la Sampdoria: di chi si tratta

Il calciomercato Como entra nel vivo ora che è stata avviata una trattativa per un colpo in uscita con la Sampdoria, vediamo di chi si tratta

Il calciomercato della Sampdoria è in pieno fermento, con la dirigenza che sta lavorando intensamente per costruire una squadra solida e competitiva in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali della società blucerchiata è sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, un reparto che necessita di nuovi innesti per garantire maggiore solidità e qualità. In questo contesto, il nome di Oliver Abildgaard del Como continua a circolare con insistenza. Il centrocampista danese è visto come il profilo ideale per soddisfare le esigenze tecniche e tattiche della squadra, ed è molto apprezzato sia dalla dirigenza che dallo staff tecnico.

Nonostante le trattative siano ancora nelle fasi iniziali, l’interesse della Sampdoria per Abildgaard non sembra affatto scemare. Questo testimonia la convinzione della società riguardo le qualità del giocatore, che viene considerato un obiettivo concreto per il centrocampo blucerchiato. Con la sua esperienza, unite a doti fisiche e tecniche, Abildgaard potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per la squadra, offrendo al mister nuove opzioni per migliorare la solidità della mediana. Il danese, inoltre, potrebbe garantire una maggiore versatilità in campo, essendo capace sia di recuperare palloni che di impostare l’azione con intelligenza.

Oliver Abildgaard è un centrocampista completo, che abbina una buona visione di gioco a un fisico imponente, qualità che lo rendono ideale per il tipo di gioco che la Sampdoria cerca di impostare. Non solo potrebbe contribuire notevolmente alla fase difensiva, ma anche alla costruzione del gioco, fornendo equilibrio e dinamismo al centrocampo. Come riportato da Sampnews24, la dirigenza continua a lavorare per definire i dettagli dell’operazione, sperando di riuscire a portare a Genova un giocatore che potrebbe fare davvero la differenza in una stagione che si preannuncia decisiva per il futuro della squadra.