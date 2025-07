Calciomercato Como, Morata sempre più vicino! Ecco quando ci sarà la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray. I dettagli

Calciomercato Como, si avvicina il grande colpo Alvaro Morata! Fissata la data per la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray

Alvaro Morata, attaccante spagnolo con una lunga esperienza nei principali campionati europei, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo una stagione trascorsa al Galatasaray, il centravanti ex Juventus, Real Madrid, Chelsea e Milan è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Como , ambizioso club che punta in alto sotto la guida tecnica di Cesc Fàbregas.

L’indiscrezione è stata riportata da Sky Sport, che conferma come l’accordo tra tutte le parti coinvolte sia ormai in dirittura d’arrivo. Morata, classe 1992, vanta un palmarès importante e una carriera ricca di esperienze internazionali, che potrebbe ora mettere al servizio di un progetto entusiasmante sul lago di Como.

Dettagli del trasferimento in via di definizione

La data chiave per la conclusione dell’operazione è lunedì 7 luglio, quando è attesa la risoluzione ufficiale del prestito che lega il giocatore al Milan e, indirettamente, al Galatasaray. Una volta liberatosi dagli impegni con il club turco, per Morata sarà solo questione di firme e visite mediche prima di iniziare l’avventura con la maglia biancoblu.

Il Como, allenato dal giovane Cesc Fàbregas – ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ora giovane tecnico in rampa di lancio in Serie A – sta costruendo una rosa competitiva per affermarsi come protagonista nel panorama calcistico italiano. L’arrivo di un attaccante del calibro di Morata rappresenterebbe un colpo mediatico e tecnico di grande rilievo, in linea con l’ambizione della proprietà.

Morata al Como: cosa aspettarsi

L’eventuale approdo di Alvaro Morata al Como accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi e darebbe ulteriore credibilità al progetto del club. Con la sua esperienza, l’attaccante spagnolo potrebbe assumere un ruolo centrale nello spogliatoio e contribuire in maniera significativa al salto di qualità della squadra.